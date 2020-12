Maradona: entre lo sagrado y lo humano

El Papa Francisco envió un rosario para el funeral de Maradona no se sabe si como Vicario de Cristo o como argentino, Messi generó una disputa entre Adidas y Nike al vestir la camiseta Adidas del Newells Old Boys que levantó la ira de Nike, su patrocinador. También, los fanáticos del reciente fallecido Quino se molestaron al ver el trato que le dio el Estado Argentino a un Diego bipolar y que no se le dio al genio de Mafalda, cuyo aporte Universal es incuantificable. Maradona nos metió en ese debate, como le gustaba.

