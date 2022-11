Manuel Turizo: “No soy un diamante como para que todo el mundo me quiera”

Tiene solo 22 años y seis de carrera, pero su nombre retumba con fuerza a nivel mundial a base de canciones convertidas en hits que conforman -y confirman- una fructífera carrera en la música. De hecho, su Bachata ha sido la única que ha podido disputarle este año la canción del verano a Rosalía y Quevedo. Ahora estrena Éxtasis, junto a María Becerra.

‘La Bachata’ tiene 200 millones de visualizaciones, cifras que marean.Es increíble. Son momentos muy bonitos en la carrera de un cantante. Tener un hit hace que te lleguen mejores oportunidades. Y por eso trabajamos todos los días, para dejar recuerdos bonitos en la gente, que recuerden canciones como este éxito.

¿Qué tiene la canción para haber pasado lo que ha pasado? Cuando la pusieron en pie, ¿sabían que hacían uno de los éxitos del año?Sientes algo, tienes un presentimiento, y yo creo que tiene que ver con tu gusto musical. Canciones que haces y que dices: ‘esta me gusta, sí, pero es que esta me encanta’. Y te dejas llevar por eso, aunque a veces te equivocas, porque, lo que a ti te gusta, a la gente no le tiene por qué fascinar. Pero ese es el juego de la música: que la gente vaya conociendo eso con lo que tú vibras.

¿Cree que ha adelantado por la derecha, como decimos en España, a los cantantes clásicos de bachata?Respeto mucho su legado, que es lo que me ha influenciado a mí, y creo que he aportado para que ese género continúe, pero no, una canción no define eso. No podría decir que he adelantado a Juan Luis Guerra, porque es un gran artista, o a Romeo Santos, El rey de la bachata.

¿Qué tienen de personal las canciones de Manuel Turizo?Lo tienen todo en realidad. Es mi energía, lo que yo quiero transmitir. Son historias construidas a base de cosas que me han pasado a mí o a mi círculo social. Cosas que, al final, a todo el mundo le pasan.

¿Siente que se ha democratizado el género, en particular, y luego la música en general? ¿Y a qué se debe?Sí. Si hablamos de hace unos años, el espectro estaba más cerrado. Era reguetón y más reguetón. Hoy en día se le ha abierto la puerta mucho más a hacer cosas diferentes y a que cada uno desarrolle su arte sin estar pendiente qué tendencia está funcionando y qué no. ¿A qué se debe? Siento que la nueva generación de artistas que hemos llegado no estamos tan arraigados a una sola situación. Por ejemplo, en España mezclan el género urbano con las raíces de aquí. Pero es que en cada país pasa lo mismo.

Acaba de lanzar su nueva canción. ¿Siente más presión por venir de las cifras que ha logrado La Bachata?Obviamente, es inevitable no estar atento a las cifras, pero yo intento concentrarme lo menos posible en eso, porque puedes confundir y dejar de proponer tu identidad artística. Gracias a Dios he tenido la bendición de tener varios hits en mi carrera y me ha ido muy bien, pero, si tú solamente te fijas en los números, la objetividad de ofrecer cosas frescas y de seguir siendo atrevido para hacer cosas diferentes se te puede borrar. Yo intento que no sea así, porque no todas las canciones van a ser así de grandes, eso es imposible, pero sí logran algo: mostrar tu identidad como artista. Me concentro mucho en eso.

Manuel Turizo. JORGE PARÍS

Éxitos alcanzados con diferentes géneros musicales. ¿No se quiere encasillar?La gente me cataloga como urbano, pero yo no me considero así, no me catalogo ni me etiqueto. Me defino como músico, cantante y compositor y no me importa qué género estoy haciendo. Fui muy influenciado por todo: por el ballenato de mi país, pero también por la salsa, el merengue, la balada, las rancheras, la electrónica, el reguetón… Lo que me gusta es exteriorizar a Manuel en cada estilo y mostrar cada vez más con cada canción. Yo al menos no puedo escuchar un mismo estilo de música. ¡Me aburro! Cuando salgo con una canción nueva la gente no sabe cómo será, ya que puede ser cualquier tipo de música, y eso es lo que me parece cool.

Hablando de estilos, ¿cree que antes desmerecían el urbano, que lo hacían de menos, y ahora se ha dado la vuelta?Totalmente. No para todas las personas, porque hay muchas en el mundo y cada quien tiene su opinión diferente. Ya no solo con el reguetón, no a todo el mundo le gusta la salsa, la bachata o el merengue, pero sí es cierto que se ha abierto la perspectiva de lo que es la música urbana. Antes creo que eso pasaba por el tema de dónde venía este género: de la calle, de un lenguaje fuerte y explícito. Pero hoy en día está más influenciado por artistas que no vienen de la calle, pero les gusta el estilo urbano y eso lo ha abierto mucho más; también ha permeado mucho los estilos de cada lugar, región o país. La música urbana no solamente es reguetón, se ha vuelto música popular, para todo el mundo.

La imagen que se tiene su generación, de gente joven con mucho dinero y fama, ¿puede resultar frívola?Algunos sí. Siento que hay artistas que pueden desprender frivolidad, pero no creo que sea mi caso. Todo se basa de la identidad artística que cada uno quiera mostrar. Esto es un negocio, y cada quién decide qué ser: irreverente, rebelde o amigable. Hay de todo.

¿Cómo mantiene un chaval de 17 los pies en el suelo después del éxito que tuvo con Una lady como tú?Es muy importante que no se te olvide por qué empezaste y que la vida da muchas vueltas. Las personas que se creen muchas cosas comenten un error muy grande, porque en cualquier momento pueden caer. Sí, la gente nos conoce porque nuestro trabajo es público, pero en realidad somos como cualquier terrícola del mundo que solo quiere conseguir sus sueños. Por mucho éxito que tengas nunca tiene por qué cambiar tu personalidad ni tu esencia original. Yo siempre he sido el mismo Manuel Turizo y creo que la gente nunca va a conocer uno diferente. No puedo mentir, sería estúpido.

Con tanta exposición, ¿qué intenta resguardar para usted?Mucho. Siento que la gente ve solo mi vida profesional. Y es lo que yo siempre he querido conseguir. Uno no es un diamante como para que todo el mundo lo quiera, y siempre va a haber gente que quiera hablar mal de ti, pero de mí, de mi vida, no pueden decir absolutamente nada. De mí solo pueden hablar de mi música, la gente no sabe lo que hago o cómo vivo. Me conocen solo gracias a mi música, nunca busqué ser el foco del entretenimiento. Nadie sabe nada de mi familia o de lo que hago con mi novia. Y no es que me esconda, si me ven por la calle con ella, pues genial. Pero no es una herramienta para mi trabajo. Mi vida pública es mi vida profesional, pero no la personal. Eso es algo mío y no tengo que mostrarla todo el tiempo.



MANUEL TURIZO Cantante y compositor. 12 de abril de 2000. Montería, Córdoba (Colombia). Desde niño mostró interés por la música, influenciado por su hermano Julián, mayor que él tres años, y sus padres. Con solo 17 años, ‘Una lady como tú’ le hizo famoso a nivel mundial, iniciando así una carrera suma 2 discos y se cuenta mejor por los millones de visualizaciones que logra con sus temas, entre los que destacan ‘Quiéreme mientras se pueda’, ‘Maldita foto’ o ‘Amor en coma’.