mantuvo el ritmo de los Rolling Stones más de 40 años

Charlie Watts aseguró en más de una ocasión que para él ser un Rolling Stones no tenía nada que ver con el “sexo y las drogas”, si no por su predilección por la música. Llegó a declarar que estaba en contra de los interminables tours, pero, al final, nunca perdió la oportunidad de salir al escenario con el mítico grupo de rock.

Mick le despertó una noche de 1984 en Amsterdam con la frase “¿Dónde está mi batería?”. Una referencia tan despectiva que Watts se decidió a golpear en la cara al líder de los Rolling Stones y le espetó: “ No me llames ‘tu bateria’ otra vez. Tú eres mi cantante”.

Alejado de la composición musical, puso su empeño en partes más relacionadas con el diseño. Desde la creación de la portada para Behind the Buttons, hasta ideas para promocionar al grupo. Sugirió que actuaran en la parte trasera de un camión por las calles de Nueva York para atraer a nuevos fans.

Se desconoce de momento la causa de su muerte, aunque la banda había confirmado hace unas semanas que no estaría presente en la próxima gira porque se estaba recuperando de una operación a la que se había sometido. Superó el cáncer en 2004 y, según el grupo, la intervención había sido programada tras una revisión rutinaria y no había tenido complicaciones.

