Mantienen orden de detención contra Domínguez Walker

La jueza Luzmila Jaramillo consideró que en este caso no se puede acceder a la petición hecha por la defensa de Domínguez Walker, ya que este, a pesar de mantener una orden de arresto por este caso, no ha comparecido al proceso, se mantiene fuera del alcance de las autoridades y ni se ha notificado de la fecha de juicio, fijada para el 11 de marzo de 2020.

