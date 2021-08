“Mantener el nivel deportivo es un éxito sin precedentes”

En otros deportes, Blanco afirmó que “no somos capaces de valorar al piragüismo español en el mundo” porque han logrado tres platas y siete diplomas en un deporte “donde la medalla está muy cara”. “Y no me olvido de Teresa Portela, los pelos de puntas, sus sextos Juegos y medalla. Ahora viene una niña llamada Antía que es una bomba. Es una deporte que tiene presente y un gran futuro”, agregó.

“El más duro y el más feliz me los guardo, hemos vivido momentos excepcionales en lo bueno y en lo malo. Cuando no llega la victoria se ve el dolor del deportista, todos han puesto lo mejor de su vida. A todos les doy un 10”, manifestó Alejandro Blanco.

“Nunca hablo de medallas, hablo de opciones de medallas, y si recordáis bien dije -en un ambiente optimista- que íbamos a mantener el nivel de Río y Londres. Al final han salido las 17. Creo que se podía haber sacado alguna más, había posibilidades reales pero no he fallado mucho en el pronóstico”, añadió al respecto.

Además, en cuestiones más personalizadas, el presidente del COE dijo que no quiere olvidarse de “Lidia Valentín y Orlando Ortega”. “Estaban lesionados y no pudieron competir a su nivel”, ni de ‘Chuso’ García Bragado, que pasó a la historia en estos Juegos por disputar su octava cita olímpica.

You May Also Like