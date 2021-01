Mantén a tu mascota activa en casa en tiempos de cuarentena

Para ello, es bueno planificar un plan en casa para mantener activos a tus mascotas y no se aburran tanto, porque si esto ocurre, se buscarán algo que hacer y talvez no sean buenas ideas. A continuación te presentaremos una serie de ideas que puedan ayudarte a entretener a ese miembro importante de la familia.

Tras varios meses de cuarentena y restricciones debido a la pandemia de por el Covid-19, las limitaciones de movilidad no solo han afectado a las personas, porque también perjudica a las mascotas, que aunque existen ciertas regulaciones para que puedan salir, las familias optan por no exponerlos a ellos ni a su familia al exterior de sus hogares.

