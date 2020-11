Mansa ‘Canción para Rubén’… Roberto Delgado habla del triunfo en Latin Grammy

Rubén Blades se alza con un Latin Grammy por “Canción para Rubén” junto a Carlos Vives. Sí, así fueron los títulos que recorrieron las redes sociales la noche del jueves 19 de octubre en medio de la celebración de los Latin Grammy desde Miami, una gala a la que no fue ni el panameño ni Roberto Delgado. El primero porque se cuida del virus desde Nueva York y el último porque trabaja duro desde su casa en Chiriquí.

“Canción para Rubén” fue co-escrita con el cantante colombiano Carlos Vives, quien a su vez la hizo como un homenaje al intérprete panameño, una canción que se llevó el gramófono en la categoría “Mejor Canción Tropical”.

día a día habló con Roberto Delgado, de la orquesta de Blades, quien le hizo los arreglos a este tema. “Lo de esa noche casi ni me entero si no es porque mi esposa me dice que estaba Carlos Vives en la televisión, yo estaba mezclando con los audífonos puestos. Terminó de decirme eso y Carlos me llama por Face Time para darme la noticia y felicitarme, darme las gracias”, dijo.

Delgado reveló que en septiembre del año pasado Rubén le dijo que Carlos le había pedido que él participara en el disco nuevo que en ese momento estaba grabando. “Iba a hacer dos canciones en la que necesitaba hacer una fusión de la música que hacemos nosotros con Rubén y la música que hace él con su banda”, explicó.

Se puso de inmediato en comunicación con los músicos de Carlos e hizo los arreglos de dos canciones: “Canción para Rubén” y “Canción para los enfermos”. “Esa canción para Rubén la grabé en diciembre de 2019. Carlos vino con sus dos productores: Martín Velilla y Andrés Leal. La grabamos en un estudio en Panamá. Yo estuve a cargo de la producción musical, yo hice la parte que nos tocaba a nosotros, a la orquesta. Después ellos se llevaron eso para Colombia y grabaron encima de lo que grabamos nosotros toda la parte de cumbia, porro, vallenato y todo lo que querían fusionar”, detalló el músico.

Para Roberto Delgado, estas son cosas que vienen con el trabajo que uno hace con tanta dedicación.

Este fin de semana puede que termine de mezclar el álbum de Rubén Blades para empezar con el ‘mastering’.