Manos de Piedra: corazón de oro

Las redes sociales airearon hace poco una lluvia de adjetivos -de todos los colores-, publicando la ayuda que el Gobierno, a través, según leí, de las “partidas discrecionales”, concedió al multicampeón mundial Roberto Durán, a fin de auxiliarlo en una clínica privada a salir del impredecible como letal COVID-19. Ese hecho, al ser comentado, incluyendo los dígitos del costo, fue la mecha que encendió las redes, soltando desde defensas -la mayoría de las que leí- hasta críticas ácidas, derechos de cada cual.

No pretendo ser un defensor de oficio del Cholo. No tengo gran intimidad con él, pero sí he sido testigo en años pasados, cuando era parte de la cúpula militar, de varias facetas del hijo de Guararé y El Chorrillo.

Comencemos novelando el tema: imaginen que el líder boxístico hubiese muerto, como casi los 2000 a los que las cifras dolorosas nos acercan. Despleguemos nuestra imaginación. ¿Cómo habrían sido los titulares: “Víctima del virus fallece la gloria nacional” (y su foto)? Veamos otro supuesto encabezado: “Panamá entera de luto”. Uno más: “Panamá y el mundo estremecidos y de duelo”. Gracias a Dios, aún tenemos al personaje con sus multifacéticas personalidades.

Las partidas discrecionales son una creación posinvasión y tal vez de la mente creativa de Rubén Darío Carles como contralor, a fin de concederle al primer mandatario una caja de gastos a discreción para atender los muchísimos pedidos y solicitudes de auxilio o apoyo de muchos ciudadanos ante graves problemas que no pueden afrontar. Sus usos pueden colorearse de distintos matices, pero eso no es el punto de este aporte. Es harina de otro costal y da para muchísimos análisis.

Varias veces, en mis años tan próximos a Omar Torrijos -gran admirador del Cholo-, vi al general preocupado porque se acercaba una pelea del panameño por un título mundial y casi desesperarse, al conocer que dicho evento, a celebrarse en alguna ciudad del mundo, “solo lo podrían ver los pocos privilegiados que tenían acceso a los servicios de cables o redes internacionales”, muy distantes del ciudadano común -y que los nacionales tal vez, con suerte, podrían seguir la pelea por alguna radio internacional o solo conocer el resultado al día siguiente. El propio líder nacional también se angustiaba por él, sin esa posibilidad. ¿Qué hacer? Entonces lo vi llamar a algunos especialistas en el tema -tal vez hoy a algún famoso de los medios- “para buscar los contactos que ayudaran a que todos los nacionales -como regalo a sus esperanzas y anhelos- vieran en una televisora al Cholo tirando sus Jabs en vivo contra cualquier rival”. Allí estaba el general -el fanático y padrino moral de Roberto- buscando el mismo disfrute que todos los nacionales.

Como una de las imágenes que tengo a nivel personal del tocayo, narraré, en la espera de su permiso, unas experiencias personales con él, de varias que tuve: en una ocasión, sin invitación previa, puesto que no la necesitaba, llegó temprano una noche a mi casa, en plena celebración de mi cumpleaños. Cálido, como siempre, me abrazó y me dio un beso en la mejilla al estilo argentino y llevándome a un lado me dio una cajita de donde sacó un reloj que me colocó en una mano. Le agradecí y mirando el regalo le susurré: “Coño, Cholo, tú eres el regalo, no necesitabas darme nada” y, bromeando más, le dije: “esos brillantitos que saltan dentro de la esfera no son para mí, tan muy amariconados” Se rió y me agregó, “déjate de ahuevazones, jefe, te queda más bien que el carajo”. Luego se sumó al coro de invitados que quería tenerlo cerca. El reloj nunca lo usé y mi esposa lo guardó como un recuerdo valioso. Pasaron unos años y escuché el rumor de que Durán tenía problemas económicos serios, etc. Opté por citar y conversar con Luis Espada, aunque ya no estaba con Durán. Él, ante mi inquietud, me dijo no conocer la realidad económica del Cholo, además de que “intentó en sus posibilidades guiarlo a algunas inversiones rentables, pero que el campeón no era de hacer mucho caso de otros”. Luego de ello, unos pocos días después, pasé muy temprano por la casa del tocayo en El Cangrejo. Le dije a un escolta que tocara el timbre y que le dijesen a Roberto que yo quería verlo. A las mil y quinientas salió, secándose las lagañas (es un hombre noctámbulo) y ya cerquita me preguntó: “¿qué quieres, jodiéndome en casa tan temprano jefe?”. Le dije “hazme el favor, vente conmigo ya para la Comandancia”. Su respuesta: “¿para qué? Y yo: “vente, hazme el favor y no preguntes; necesito hablarte algo en privado”. Rezongando se montó en el asiento trasero a mi lado. En el camino me dijo: “yo sé para qué me buscas; quieres saber si es verdad que estoy hecho mierda con esos rumores que andan por allí”. Le negué. Y al final quedamos ambos en privado en mi despacho de jefe del Estado Mayor. Entonces se me ocurrió sorprenderlo. Cargaba en una bolsita el reloj obsequiado. Lo saqué sorpresivamente y le dije: “tú tienes de todo; yo te dije que este reloj no era para mí; llévaselo a uno de tus hijos que están en edad de cargarlo”. Me miró enseguida y me dijo: “hey, jefe, ¿tú crees que yo acepto que me devuelvan un regalo que hice?, ‘tás más loco”. Lo guardé, pero me di cuenta de que el tocayo no me iba a hablar nada sobre su economía. De pronto me dijo: “¿tú quieres regalarme algo?”. Le respondí: “depende; si puedo, claro”. Entonces me agregó: “consígueme mil dólares para ya”. Me sorprendió. Me moví unos pasos hacia un teléfono interno y llamé al encargado del G-4 (finanzas) que creo era el coronel Armando Bellido, ya fallecido. Le expliqué el pedido de Durán y le dije: “búscame suplirle eso enseguida y anótalo en algún renglón que elijas”. Unos 12 minutos después un mensajero me llevó un sobre, que ni siquiera abrí, sabiendo que allí estaba la suma fijada. Durán se despidió con un abrazo y se marchó. Unos diez días más tarde el sargento Fontelli, muy amigo del Cholo y conocido mío (ojalá esté vivo), me vio recorriendo el patio del Cuartel Central y se me acercó: “mi coronel, ¿usted se acuerda de un sobre que le dio a Durán?”. Le hice un gesto afirmativo. Entonces me agregó: “¿sabe cómo iban los mil dólares?” (me extrañó que conociera la cifra); luego me explicó: “eran 10 billetes de cien dólares, ¿y sabe dónde terminaron?”. Le dije que no. “Quedaron por allí, cerquita, yo caminé con él cuando lo vi salir de su despacho. Como siempre que pasa por El Chorrillo, todo el mundo lo conoce y más por la Casa de Piedra; y allí se amontonaron pidiéndole ayuda al Cholo, y hasta allí llegaron los billetes que llevaba”. Manos de Piedra, solo carga su dinamita en los puños; su espíritu es totalmente desapegado de lo material; ¿cuántas veces lo habrá demostrado? Su corazón es de oro.

Coronel retirado, abogado.