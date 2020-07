Mano, ojo, pecho, labio, pierna… ¿se puede asegurar una parte del cuerpo?

Evidentemente quien asegura una parte de su cuerpo es porque depende de un modo relevante de la misma para obtener sus ingresos. Por ello considero que el riesgo económico, en tales casos, lo corre quien no asegura su fuente de negocio. Además, requiere un análisis profundo y realista porque no se trata de pedir cualquier cantidad, a lo loco: hablamos de un tema que es irreversible y por ello la calidad de la solución condicionará la calidad de vida de esa persona para el resto de sus días, si llega a materializarse el riesgo que la amenaza.

Simplemente no tengo una dependencia económica y, por tanto, no existe interés asegurable en mí. Por lo demás, se tratará de una incapacidad como otra cualquiera si bien dudo mucho que la Seguridad Social entienda del mismo modo el problema. Si fuera el asesor de Dave le recomendaría contratar una cantidad suficiente para retirarse sin depender de lo que diga la Seguridad Social pues para él se habría acabado su actividad profesional especializada.

