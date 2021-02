Mano de obra, un reto para producir y cosechar café

Aunque no hay un censo detallado de cuántas fincas no lograron recoger las cerezas de café debido a la falta de personal, algunos productores de Boquete y de Tierras Altas confirmaron que registraron pérdidas de producción por esta causa. En otros casos, también afectó las constantes lluvias porque la maduración del grano se aceleró y la producción se cayó antes de la cosecha. Cuando el grano se cae del árbol, de todas manera se debe recoger porque se convierte en hospedaje para la propagación de algunas plagas que atacan el café, dijeron los productores consultados.

