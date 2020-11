Manipulación de votos, el montaje de PornHub, Trump ha ganado… los bulos sobre las elecciones en Estados Unidos

Dentro de esos bulos que hemos desmentido en Maldita.es durante la última semana también hay alguno que dice que ya habrían pillado a los demócratas cometiendo fraude electoral. En concreto, señalan que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y Donald Trump les habrían “tendido una trampa” a través de una “operación militar” en la que habrían puesto una “marca de agua de isótopos no radioactivos en las papeletas oficiales”. Según esas publicaciones, la operación habría demostrado un fraude electoral por parte de los demócratas ya que habrían impreso papeletas adicionales que no tenían esas marcas. Es un bulo.

Entre esas desinformaciones hay varios vídeos en los que aparecerían empleados públicos cometiendo irregularidades durante el recuento, pero o bien corresponden a otros países o no han sido manipulados. Uno de los más virales mostraba a una mujer manipulando los votos de una urna cada vez que un votante abandonaba la sala, pero no había sido grabado en Flint (Michigan) , sino en Rusia durante las elecciones presidenciales de 2018.

