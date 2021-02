Manifestantes exigen justicia para los niños abusados y maltratados en albergues

Dijeron también que es imperdonable que las instituciones responsables de los albergues no den la cara ante todos estos actos inhumanos. Agregaron que si la sociedad panameña no se indigna ante esta situación, es verdad que “estamos corruptos hasta la médula”.

Justicia para nuestros niños se escuchaba junto al repicar de pailas. También se leían pancartas que decían: Los niños no mienten sus abusadores sí; ¡Quién protege a nuestros niños? , exigimos justicia!; ¡Basta!; El Estado lo sabía … no más indiferencia.

