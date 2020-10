Manifestantes costarricenses no descartan la posibilidad de abrirle paso a los transportistas varados en Paso Canoas

“Nos quiere engañar y dividirnos, pero no lo vamos a permitir, esta fue la intención del señor C arlos Alvarado Quesada, Presidente de la República , al enviarnos a sus representantes”, expresó el dirigente.

Hasta el 10 de octubre, los costarricenses llevaron a cabo una reunión que se extendió por varias horas en el sector de Corredores la tarde de ayer viernes, entre voceros de los grupos que se mantienen en protestas en la zona Sur de Costa Rica y la ministra de Economía de este país, los manifestantes dijeron que esto no fue más que una burla y que no hubo firma del documento.

Edgar Gutiérrez, dirigente de los manifestantes señaló que desde el día uno han lamentado que los transportistas de ambas naciones se vean afectados, ya que no tienen la culpa de lo que está pasando; sin embargo la única forma de que se les escuche es cerrando la frontera, pero de abrirse para el paso del transporte de carga únicamente no quiere decir que exista un acuerdo con el gobierno.

