Manifestantes costarricenses levantan bloqueo en la frontera con Panamá

Alvarado se ha mantenido firme en no sentarse a dialogar con este grupo de manifestantes si no levantan los bloqueos.

El presidente Alvarado descartó el 4 de octubre seguir adelante con la propuesta al FMI, pero el llamado “Movimiento Rescate Nacional” continúo con las protestas y le exige al mandatario que firme un documento en el que se comprometa a no acudir al FMI en lo que resta de su administración, a no subir impuestos y a no vender activos estatales.

You May Also Like