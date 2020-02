Manifestantes afganos marchan hacia el palacio presidencial

KABUL, Afganistán. (Reuters).- Cientos de manifestantes afganos marchaban este viernes, 24 de febrero, acia el palacio presidencial en Kabul mientras la policía antidisturbios y soldados permanecían en alerta, en el cuarto día de protestas por la quema de ejemplares del Corán en una base de la Otan. Un manifestante resultó herido por la policía, dijeron testigos de Reuters. La policía disparó al aire en un intento por dispersar a la multitud de hombres que lanzaba piedras y cantaba “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Larga vida al Islam!” luego de abandonar la Mezquita Azul de la capital tras las oraciones musulmanas del viernes. El viernes es un día sagrado y un feriado semanal oficial en Afganistán, por lo que las mezquitas recibieron grandes multitudes, al tiempo que la policía vigilaba las calles cercanas desde camionetas. Una multitud de alrededor de 700 manifestantes se congregó en la ciudad oriental de Jalalabad y la volátil provincia sureste de Ghazni, donde las personas cantaban “defenderemos el Corán”, dijeron testigos de Reuters . El presidente estadounidense, Barack Obama, envió una carta a su par afgano, Hamid Karzai, pidiendo disculpas por la quema “involuntaria” de copias del Corán esta semana en una base aérea de la Otan, luego de que trabajadores afganos encontraran los restos carbonizados mientras recogían la basura. Los musulmanes consideran al Corán como la palabra literal de Dios y tratan cada copia con un profundo respeto. Su profanación es vista como una de las peores formas de blasfemia. Afganistán quiere que la Otan someta a los responsables a un juicio público. “Estas disculpas son falsas. El mundo debería saber que Estados Unidos está en contra del Islam”, dijo el clérigo iraní Ahmad Khatami en un discurso emitido en vivo por la radio estatal. “(La quema del Corán) No fue un error. Fue una acción intencional, hecha a propósito”, agregó. En el centro de Kabul, oficiales con chaquetas y cascos protectores rodearon las intersecciones después de recibir quejas de que miembros de la fuerza de seguridad no habían podido contener las protestas, en las cuales han muerto 11 personas hasta ahora, incluyendo dos soldados estadounidenses. “Aunque la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente, instamos a nuestros ciudadanos a evitar que se transformen en actos violentos”, dijo un portavoz del Ministerio del Interior afgano. La mayoría de los occidentales en Afganistán se encuentran confinados en sus complejos altamente fortificados, que incluyen una instalación de la embajada estadounidense y misiones diplomáticas.

