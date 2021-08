Måneskin e Iggy Pop, juntos en una nueva versión de ‘I Wanna Be Your Slave’

“Fue un gran honor que le gustara nuestra música y que quisiera trabajar con nosotros. Fue conmovedor verlo cantar I Wanna Be Your Slave en vivo frente a nosotros, fue muy poderoso ver a un artista tan grande siendo tan abierto y amigable”, celebraron.

Los romanos Victoria, Damiano, Thomas y Ethan siguen con su particular revolución y, tras recorrer festivales de toda Europa y ganarse al público, versionarán esta canción que es un homenaje a I wanna be your dog de los Stoodges de Iggy Pop.

El grupo italiano Måneskin, ganador de Eurovisión 2021, estrenará mañana una nueva versión de una de sus canciones más populares, I wanna be your slave, que contará con la participación de Iggy Pop , leyenda del rock estadounidense.

