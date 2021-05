Maneras de la inmortalidad | La Prensa Panamá

Borges , cuenta Bioy, no sabe qué hacer. Considera que el autor del libro es más inteligente que quien lo denuncia, pero que alguna razón tiene el denunciante…los generosos elogios que prodiga a sus propios cuentos, invalidan su carácter de obra desinteresada. Bioy lo contradice: “no podés ponerte en contra de un pobre individuo bastante inteligente, que no tiene libertad ni posibilidad de escribir sino como imagina que vos escribís…” . Y entonces, Borges , sin dar más importancia al asunto, termina elogiando el libro, y aún la carta apócrifa.

En uno de los descansos de las sesiones, me dijo que ya nunca alcanzaría a saber si Borges alguna vez habría llegado a tener entre sus manos sus Cuentos Breves y Maravillosos . Lo más probable, me dijo, abatido, es que no. Murió menos de un año después en San Salvador.

