maneras de gestionar la fama

Aprender a no tomar las opiniones y críticas de una forma personal. Quizás este sea el punto más complicado ya que la fama provoca, entre otras cosas, la sobreexposición a todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Conviene aceptar que las críticas forman parte de este juego, relativizarlas y nunca interiorizarlas. También es fundamental entender que uno no se tiene que convertir en todo lo que su público espera de él. Hay que intentar cumplir nuestras propias expectativas, nunca las de los demás por mucho que nos admiren.

Mantener a raya el ego. Toda persona, consciente o inconscientemente, tiene una parte que ama el poder y puede ser muy sencillo dejarse seducir por éste. La solución pasa por no dar por sentado que la posición de la que ahora se disfruta va a a ser eterna, no aprovechar ese lugar de poder para tratar mal o menospreciar a los demás, y sí utilizarlo para contribuir a mejorar la vida de otras personas.

Rodearse de personas de confianza. Aquellos que nos conocen desde antes de ser famosos: los amigos de siempre, la familia… son quienes mejor van a saber ponernos los pies en la tierra y los que van a ser más honestos. Se trata de apostar por esas relaciones reales que no se basan en el éxito que se tenga o se deje de tener y que ofrecen la oportunidad al famoso de encontrarse consigo mismo y no con la figura pública .

Se establece una lucha entre el yo ‘normal’ y el yo ‘famoso’ . Le invade un sentimiento egocéntrico y narcisista que le hace sentir bien, se convierte en el centro de atención, cuenta con privilegios que antes no tenía… pero los especialistas advierten que esta impresión es artificial y cuando no terminan por cumplirse las expectativas el batacazo puede ser enorme y es entonces cuando suelen aparecen la ansiedad y el estrés.

La fama es un arma de doble filo y uno de ellos es tan afilado que puede acabar por hacer mucho daño si no se está lo suficientemente preparado para recibir el corte. Los expertos aseguran que el éxito y la fama suponen factores de riesgo de inestabilidad emocional y mental cuando no existe autoconocimiento por parte de la persona efectada, lo que puede desembocar en ansiedad, problemas en el estado de ánimo y consumo de alcohol y drogas.

