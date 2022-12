Manejador de Lalo Rodríguez entiende que los descuidos en las condiciones de salud lo dejaron sin vida

De acuerdo con datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri. El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero compartió que fue Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico “Lalo”.

“Espero que aquí en Carolina le den una despedida como se merece”, afirmó llorando el manejador de gira. “Aquí criticamos cuando un cantante comete un error, pero no valorizamos lo que tenemos, porque estuve con él estos años y sé que no valorizamos lo que tenemos. Sin embargo, cuando uno va a otros países, Lalo a veces estaba hasta dos horas dando autógrafos. Lo querían mucho en otros países”.

Rivera agregó que las personas en el residencial se mostraron un tanto parca a comentar. “Unos (dicen) que estuvo todo el día aquí; unos lo ven desplomarse, otros dicen que no, así que no sé si lo trajeron y lo tiraron o si en efecto se desplomó ahí, así que esa parte esperamos también tener idea de si lo traen de allá para acá o si se desplomó acá”.

“Horita él me había llamado; anoche estábamos compartiendo y estaba tranquilo. y hoy me había llamado dos veces y le dije que venía para acá a buscarlo”, indicó Pérez notablemente afligido. Fue él quien hizo el reconocimiento del cuerpo previo a ser trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, alrededor de las 5:44 pm, para las pruebas de rigor que determinen la causa de muerte.

