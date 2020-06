mandará mensajes de audio y traducirá a 11 idiomas

No se quedan en Siri los avances del sistema operativo de Apple. Uno de las mencionados en el WWDC 2020 es la biblioteca de apps . Esta función organizará las apps de manera automática , para que no sea necesario tener varias páginas llenas de aplicaciones. ‘Sugerencias’ o ‘Apps recientes’ serán algunos de los ítems que las englobarán.

