Manchester United anuncia que Cristiano Ronaldo no jugará la próxima fecha, tras desaire en partido contra el Tottenham

El equipo anunció este jueves en un comunicado la decisión de no contar con el delantero portugués para el próximo juego. Sin embargo, la declaración del club no mencionó el desaire de Ronaldo al marcharse del partido contra el Tottenham este miércoles, antes de que el encuentro terminara. El futbolista se quedó el banco de suplentes durante ese juego.

