“¿Manchester? No me interesan los concursos de cocina”

Pasadas ya más de 24 horas desde que Sergio Ramos dio su última rueda de prensa como futbolista del Real Madrid han empezado a surgir cada vez más ‘memes‘ y bromas al respecto. Muchas de ellas con cariño, otras tantas con más mala baba, pero en cualquier caso con sentido del humor.

Una de las más compartidas fue la que juega con un clásico: los malos entendidos de Ramos. La confusión entre Manchester (ciudad a la que apunta a irse ahora, bien al United, bien al City) y MasterChef, el popular programa de cocina de TVE, ha circulado en los grupos de whatsapp como la pólvora.

Estos son sólo algunos ejemplos:

– Sergio, ¿tienes alguna oferta sobre la mesa?

– Me han llamado del Manchester, pero les he dicho que de momento no me interesan los concurso de cocina. pic.twitter.com/nfCs5ZK5rQ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) June 18, 2021

Màximo Adriano has touched more UCL trophies than Athletico Madrid pic.twitter.com/8FMa0zYcwh — Los blancos (@notoriousw7) June 18, 2021

Progenitora que ha dado a luz junto a Sergio Ramos. pic.twitter.com/gS184SBQ6B — Doña Croteta🔻🏳‍🌈💜 (@Bertazomentira) June 18, 2021

Felipe VI, obligado a firmar el finiquito de Sergio Ramos https://t.co/gW6Iq4yzbx pic.twitter.com/PZgSFhnfTG — El Mundo Today (@elmundotoday) June 17, 2021

Emotiva despedida de Sergio Ramos del Real Madrid. pic.twitter.com/fINm6yrU3W — Robert Del Nilo (@Delnilorobert) June 18, 2021

Te puede caer mejor o peor pero hemos de reconocer que Sergio Ramos ha marcado un antes y un después felicitando las Navidades. pic.twitter.com/UEIZEkMh9Z — Moe de Triana (@moedetriana) June 17, 2021

Sin Zidane y sin @SergioRamos…

Esperando la próxima temporada: pic.twitter.com/zAMsHvtHir — Ricardo Muñoz (@RMunoz8) June 18, 2021

Hoy es el día indicado para recordar el teorema de Sergio Ramos: pic.twitter.com/8GlQltCswY — Tuitbol (@FedePraml) June 17, 2021

“El club me hace una oferta de un año con bajada de salario. La acepto y se me dice que ya no hay oferta. Se me comunica que tiene fecha de caducidad y yo no me había enterado”, Sergio Ramos pic.twitter.com/zxtMF3X9CH — VarskySports (@VarskySports) June 17, 2021