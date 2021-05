Manchester City vs. Chelsea – Reporte del Partido – 29 mayo, 2021

Pero el golpe no ahogó al Chelsea. Seguía incómodo el City, acostumbrado a dominar y no a que lo dominen, y Mount encontró la llave. El mejor jugador ‘blue’ de la temporada quebró a la defensa ‘citizen’ con un pase entre líneas que dejó solo a Havertz. El germano se fue a trompicones de Ederson y a puerta vacía avisó del jaque mate.

You May Also Like