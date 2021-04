Manchester City, Real Madrid, Chelsea y PSG disputarán las semifinales de la Champions League

Las semifinales de la presente edición de la ‘Orejona’ serán PSG vs. Manchester City y Chelsea vs. Real Madrid . De acuerdo al calendario en el sitio oficial de la Champions League , los partidos de ida de las semifinales se disputarán el 27 y 28 de abril , mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán 4 y 5 de mayo . Los duelos estarían programados a las 14:00 horas de la Ciudad de México.

Este miércoles se disputaron los dos partidos restantes de los cuartos de final con Liverpool vs. Real Madrid y Borussia Dortmund vs. Manchester City , con los Merengues y Citizens proclamándose los ganadores de sus respectivas eliminatorias.

