Mañana será el Tom Ford Giving Day

La directora de recaudación de la Fundación, Melissa de Castillo, dijo que la jornada -en conmemoración de su natalicio- recuerda al filántropo Tom Ford tal cual era: una persona dedicada a ayudar a los demás sin ver ningún imposible. “Nosotros debemos proseguir con su legado y ayudar a esos 400 niños que nacen con cardiopatías en los diferentes hospitales del país. No podemos mirar hacia un lado y no ayudarlos”, expresó de Castillo.

You May Also Like