Mañana llegan las vacunas a Veraguas, pobladores tienen mucha incertidumbre

Aunque no lo crea, dijo el veragüense Bernabé Alaín nadie ha precisado la cantidad de estas vacunas , que se van a poner a las personas de primera línea de contacto con pacientes positivos del COVID-19. Para Alaín la provincia veraguense es una de las mas infectadas con el mortal virus, pero las autoridades a través de sus vocerías no han informado el procedimiento sobre este tema.

