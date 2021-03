Mañana día Mundial del Síndrome de Down, ponte tu media dispareja

El Síndrome de Down se descubre en 1959 y lleva su nombre gracias al Doctor John Langdon Down quien descubre una alteración genética en el par de cromosomas 21, dándose cuenta que existe una copia extra del mismo, dando como resultado la condición denominada Trisomía 21. El trastorno afecta de forma muy variada en un amplio rango a personas en todo el mundo, independientemente de su raza, sexo, edad, religión, estatus social.

