Manager Aaron Boone usó como anzuelo a Deivi García en un episodio contra Rays

SAN DIEGO — El veterano zurdo J.A. Happ no pareció estar satisfecho con la estrategia de los New York Yankees al decir que Deivi García sería el abridor del segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana, y luego permitir que el novato lanzara sólo una entrada en la derrota 7-5 ante los Tampa Bay Rays la noche del martes.

El dominicano García, quien con 21 años y 140 días se convirtió en el abridor más joven en postemporada en la historia de los Yankees, hizo 27 lanzamientos (16 strikes) y permitió un hit, un jonrón en solitario del jardinero Randy Arozarena, el segundo en la misma cantidad de juegos para el novato cubano. Arozarena también conectó un jonrón en contra de Gerrit Cole en el primer juego de la serie, su primer jonrón de por vida en postemporada; sus cinco extrabases estos playoffs ya son la mayor cantidad para un jugador de los Rays desde 2008.

Después de que García salió del partido, los Yankees enviaron a Happ a la lomita a lanzar la segunda entrada. Los Rays colocaron a cinco zurdos seguidos en la parte superior de la alineación con el derecho García estando programado como abridor.

No obstante, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que sacar a García después de una sola entrada no fue una estrategia planeada previamente para engañar a los Rays. Boone explicó que su intención fue siempre tener a García en el partido un tiempo limitado y usar a Happ después.

“El plantel de los Rays está diseñado para aprovechar la ventaja de emparejar bateadores y lanzadores uno a uno. Siempre pensé usar a J.A. temprano y agresivamente si ellos ponían una alineación llena de zurdos, y esa fue la razón”, dijo Boone. “Fue un poco basado en la alineación, pero [García] pasó un poco de trabajo en esa primera entrada, pero ese era el plan desde el principio. Íbamos siempre a usarlo poco, todo el tiempo sabiendo que así tendríamos a Deivi disponible más adelante en la serie, si fuera necesario”.

“Sabía que iba a ser una salida corta”, explicó García. “No sabía cuántos lanzamientos, ni cuántas entradas, pero sí sabía de la estrategia de que iba a ser una salida corta. Pero hice todo como si fuera una salida regular; la preparación fue la misma”.

El dominicano Deivi Garcia lanza en la primera entrada de la serie divisional por Yankees frente a los Rays en San Diego. AP Photo/Jae C. Hong

Boone dijo que también fue su intención tratar de separar a los lanzadores que más cantidad de entradas pueden darle al equipo, Cole y Masahiro Tanaka, teniendo que disputar una serie de cinco partidos, sin días libres, y en contra de uno de los cuerpos de lanzadores más profundos de las Grandes Ligas. Boone siempre ha elogiado la forma en que los Rays saben atacar a los relevistas, y fue por ello que estimó que sería una buena estrategia para contrarrestar los enfrentamientos lanzador-bateador en las entradas finales del partido.

“Estamos jugando en contra de un equipo realmente único, que tiene un plantel creado para aprovechar las ventajas uno a uno”, señaló. “Así que sólo estaba tratando de contrarrestar eso un poco y obligarlos a hacer ciertas cosas al principio del juego. Desafortunadamente, esta noche no funcionó”.

La movida de Boone pareció ser contraproducente, con el receptor Mike Zunino conectando un cuadrangular de dos carreras en contra de Happ para darles a los Rays una ventaja de 3-1 en la segunda entrada. El jardinero dominicano Manuel Margot extendió la ventaja a 5-1 con un jonrón de dos carreras en la tercera entrada.

Los dos cuadrangulares del toletero Giancarlo Stanton en contra del as de los Rays, Tyler Glasnow, fueron los pocos puntos destacados de una alineación de los Yankees que se ponchó 18 veces, estableciendo un nuevo récord de postemporada para un partido de 9 entradas.

Stanton ha conectado cinco cuadrangulares en lo que va de postemporada, empatando al puertorriqueño Juan González (1996) para la mayor cantidad de jonrones para un solo jugador en los primeros cuatro juegos de playoffs de su equipo. Pero su histórica demostración de poder fue en vano al los Yankees caer por marcador de 7-5 ante los Rays.

Durante la rueda de prensa tras concluir el partido, Happ, evidentemente frustrado, dijo que se le había informado que entraría al juego después de un bateador en particular, pero negó a ofrecer mayor explicación y remitió todas las preguntas de estrategia al mánager de los Yankees. “Dejaré que Aaron hable de eso”, fue la respuesta de Happ cada vez que le preguntaban sobre lo sucedido el martes en la noche.

Happ dijo que, aunque hubiera preferido ser el abridor del partido, no iba a utilizar la inusual circunstancia de haber tenido que entrar después de García como excusa para su pobre desempeño. Happ cargó con la derrota tras permitir 4 carreras limpias en 6 hits en 2 y 2/3 de entradas lanzadas.

“Llevo aquí dos años. Y nadie puede decir que he inventado excusas por mi desempeño”, dijo Happ. “Creo que eso nunca ha sucedido. Simplemente no hice mi trabajo. Estoy frustrado por no haberlo hecho. No tengo respuesta. Y no voy a poner excusas ahora para explicar por qué fue que sucedió”.

“Esto es algo muy importante. Repito,” continuó. “Cuando salgo al terreno, doy el cien por ciento de mí mismo. Di todo lo que tenía. No estaba preocupado por cuándo era que iba a entrar al juego. No lo estaba. Estaba tratando de concentrarme en ejecutar mis lanzamientos. Los Yankees saben cómo me sentía al respecto. Al fin y al cabo, yo lanzo cuando me toca lanzar. Estaba concentrado y tratando de hacer las cosas bien. Ojalá hubiera hecho un mejor trabajo”.

No obstante, al preguntársele si tuvo todas las herramientas para tener éxito en el segundo partido de la serie, Happ señaló: “Esa no es una pregunta que debo responder. Y lo digo una vez más, cuando salgo allá afuera, siempre trato de dar lo mejor de mí. Eso fue lo que traté de hacer esta noche”.