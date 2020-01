‘Man vs Fat’, la liga para hombres con obesidad

“ Es importante que animemos a los jugadores a hacer deporte, pero con cabeza . Intentamos que los equipos tengan entre nueve y once jugadores -se practica fútbol 6- para que puedan hacer cambios continuamente cada vez que lo necesiten, y si se apunta alguno que no está en condiciones, lo animamos a que se involucre en un equipo aun sin jugar “, explica el responsable actual del proyecto, Richard Crick, en declaraciones que recoge el diario ABC.

