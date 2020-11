Mamografía, un examen que puede salvar su vida al diagnosticar tempranamente el cáncer de mama

Sin embargo, este autoexamen no reemplaza de ninguna manera la realización de la mamografía ya que, en mamas pequeñas, para que se palpe una lesión debe medir al menos 1 cm de diámetro. En mamas de mayor volumen es incluso más difícil palpar lesiones de pequeño tamaño. El autoexamen tiene mayor importancia en pacientes menores de 40 años que todavía no se realizan mamografías, ya que pudiera ser la única ruta para sospechar que exista una lesión.

• El día del examen, no use desodorante ni antitranspirante. Algunas de estas sustancias pueden aparecer como manchas blancas en las mamografías. Si no va a regresar a su casa después del examen, usted se puede llevar el desodorante para que se lo aplique al terminar el estudio.

La Doctora Givelle Zambrano, Radióloga del Hospital Paitilla, inicia sus recomendaciones basándose en los criterios emitidos por el New American College of Radiology (ACR), que indican que la edad para realizarse el primer examen comienza a los 40, y debe repetirse anualmente. En caso de alto riesgo por factores genéticos comprobados, se recomienda acudir a su médico a edades tan tempranas como los 30 años, ya que existen nuevas pruebas que sustentan la realización de estudios como la resonancia magnética como método de tamizaje temprano.

