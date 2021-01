Mamá de Tatiana dice que viene revisión del caso: ‘Siempre me mantuvo engañada’

Año Nuevo y sigue el “dime que te diré” entre Tatiana Vélez y Laura Castro. Esta vez fue Castro quien publicó en sus historias de Instagram los DM que le mandó Vélez, reclamando que Castro había insinuado que su “marido Yemil” le estaba chateando. ¡Santo padre, ¿otra vez?!

Pero… ¿no era que Tatiana había cambiado?, ¿o sea que nunca se dejó con Yemil?, ¿su relación con su mamá iba bien, pero después cómo quedó? Todo esto lo preguntamos.

día a día habló con Yaritzel de Vélez, madre de Tatiana, y nos contó que ella nunca quitó el dedo del renglón, siempre sospechó que ahí pasaba algo. “Es algo que como mamá yo conozco, no me hice de la vista gorda, siempre le preguntaba a ella, y qué pasaba: ella se molestaba: ‘Pero es que tú siempre vas a estar con la misma cosa, no vas a superar esto’, me decía. Cuando ya yo dejé de preguntar se lo dije: ‘Si tú echas para atrás me lo tienes que decir a mí porque esto no me puede agarrar desprevenida. Yo lo que he hecho es darte la mano'”, explicó.

Después de que madre e hija se arreglaron, ella y su papá no han dejado de apoyarla económicamente. “Para su cumple yo vi unas actitudes, pero no dije nada. Supuestamente ella estaba saliendo con alguien más, yo estaba tranquila, pero observando. Pasó su cumpleaños y el Día de la Madre, ella estuvo aquí y de ahí no hablé más con ella. Ahí fue donde yo dije: algo no está bien”, comentó.

Según Yaritzel, la llamaba de noche, pero Tatiana no contestaba porque estaba dormida o sino cansada, porque trabajaba mucho. “No dije nada, pero el 16 de diciembre yo recibo un mensaje desde el Instagram de ella con una nota de voz de él diciendo que sacara a mi hija de su apartamento y que le diera amor… era la voz de él. Él pensó que él podía borrarlo sin que yo grabara y se equivocó. Ahí es donde me comienza el dolor en el pecho. Me llevaron al hospital, me medicaron porque se me subió la presión”, dijo.

Si esto no es amor, pero ¿qué es esto?

Yemil también le llegó a comentar que él ama a Tatiana, pero Yaritzel le dijo que no le escribiera más, porque ya no era su asunto.

Desde hace mucho Tatiana no se aparece por la casa, pues madre e hija tuvieron una discusión. “Vino para mi cumple, pero estoy sentida, porque yo soy relajo de ellos. Ya no más, ya le he dado tres oportunidades a esa niña, ya eso no es asunto mío. Ya en esta casa no hay más oportunidades para ella”, dijo.

Le pide a Dios que le dé fuerzas para seguir adelante, porque está cansada de este tema. Es más, tiene a Tatiana bloqueada por todos lados para poder que él no tenga acceso a escribirle, porque no puede más con este tema.

Él necesita de ella

El próximo 20 de enero viene una revisión del caso de Yemil y todo parece indicar que Tatiana Vélez estará de su lado. “Tú sabes qué es lo que pasa aquí que él necesita que Tatiana esté al lado de él por la revisión del caso el 20. Como hay revisión él necesita que Tatiana esté en contra mía”, dijo la mamá de la maquilladora.

Yaritzel aclaró que se acabó el tira y jala con su hija, pero legalmente su proceso no va a parar. Eso sigue.

Me molesté mucho con la nota de voz que ella le mandó a Laura. Eso no se hace, como sea no se hace. Nada de estas cosas que no te interesan no son tu problema. Le dije a Laura que hiciera lo que tenía que hacer, que le sacara boleta, que la denunciara, etc.