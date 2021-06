Mamá², una guía gratuita para mujeres que, además de ser pareja, quieren ser madres

Pero para una pareja de mujeres hay una presión particular, adicional a la propia de cualquier pareja, debido a que es un terreno doblemente desconocido. Y lo que se sabe, no es una información que esté al alcance de las personas tan fácilmente.

No existen datos exactos, pero no han pasado desapercibidas las parejas de mujeres que viajan al extranjero para poder concretar una boda, a falta de una ley en Panamá que reconozca estas uniones. Y esto es señal, solo de una cosa, estas son parejas que se aman y están dispuestas a formar una familia y en serio.

