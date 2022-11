Maluma se va en mitad de una entrevista tras ser preguntado por el respeto a los derechos humanos en Qatar: “Eres grosero”

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo voy para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando al fútbol también”, dijo el colombiano.

La Copa del Mundo no sólo es fútbol, sino también espectáculo. Pero en este caso, muchos artistas han declinado participar en los eventos que la rodean. No es el caso del cantante colombiano Maluma, que ya está en Qatar para actuar en la inauguración.

