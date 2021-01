Maluma revoluciona Instagram con una fotografía junto a la barriga de una mujer: “Tengo algo que decirles”

Los fans del cantante han optado por que se trata de una imagen con la que Maluma revela su futura paternidad y, por ello, no han dudado en felicitarle por ello. Sin embargo, otros internautas no creen que el colombiano vaya a ser padre, sino que apuestan por que el bebé no es suyo: “Calma, gente, será un sobrino, ahijado, primo o cualquier parentesco; excepto un hijo “.

Aunque no sabemos si está jugando a la ambigüedad o no, el cantante ha logrado revolucionar las redes sociales. Maluma ha compartido una imagen en la que le vemos abrazando la barriga de una mujer en la que hay escrito un hashtag: “#7DJ” .

You May Also Like