Malú y Albert Rivera ya son padres de su primera hija

Malú y Albert Rivera han dado la bienvenida a su primera hija en común, que ha nacido este sábado en el hospital HM Puerta del Sur de Móstoles (Madrid), donde la cantante había ingresado en la madrugada, según informó Socialité.

“Albert acompañó a su pareja desde las 8.40 horas en el paritorio y nos dicen que ya han sido papá y mamá. Lo sabemos porque han visto a las enfermeras con los empapadores. La pareja podría estar disfrutando en estos momentos de esa pequeña, que tenían ganas de tener en brazos”, explicó una reportera del programa de Telecinco desde las inmediaciones del hospital.

La cantante, de 38 años, y el que fuera líder de Ciudadanos, de 40, reservaron hace un tiempo una suite en el centro sanitario para poder estar cómodos y disfrutar de intimidad tras el nacimiento de la pequeña, tal y como informó Hola.

La pareja, que disfruta de un año y medio de relación, se ha mostrado estos meses de lo más ilusionada. “Vamos a tener que cambiar muchos pañales, combinado con mucho trabajo aquí en el despacho. Pero no hay nada más bonito que esperar el nacimiento de un hijo. Toda mi familia está muy ilusionada, también mi hija Daniela”, explicaba recientemente Rivera en una entrevista para El Hormiguero.

Por su parte, la encargada de anunciar el sexo del bebé fue la artista, que lo desveló en este mismo programa: “¡Es una niña!”. Así lo confirmaba la autora de Aprendiz en su conversación con Pablo Motos. La cantante confesaba estar viviendo un embarazo “tranquilo”, así como “fácil y bonito, cómodo”.

La cantante también informó a través de sus redes sociales sobre esta experiencia, que les ha pillado en plena pandemia: “Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado”.