Malú dará a luz en casa por miedo a la pandemia del coronavirus

El coronavirus ha trastocado los planes de millones de personas. También los de esas madres que están dando a luz en estos tiempos y que, lógicamente, temen un posible contagio de la Covid-19.

Así, toda precaución es poca a la hora de afrontar este momento tan importante. En el caso de Malú, según cuenta en exclusiva la revista Lecturas, los miedos que asaltaron a la cantante desde el comienzo de la pandemia han llevado a que tome una decisión drástica en cuanto al nacimiento de su primer retoño juntos, previsto para finales de mayo.

Según la publicación, Malú, aconsejada por un médico amigo, dará a luz en su propia casa para evitar desplazarse al hospital. Así, el parto tenga lugar en el domicilio que la cantante comparte con el abogado y su pareja desde hace algo más de un año, Albert Rivera.

La artista y el expolítico, según la misma información, contarán con un equipo de profesionales para que todo salga bien. Un ginecólogo, una comadrona y un pediatra y un anestesista se desplazarán hasta el domicilio.

No es muy dada a dar detalles de su vida más privada, pero hace unos días la artista se abrió en canal para sus fans, a quienes les contó esas cosas que siempre quieren saber de su artista, como por ejemplo cómo está llevando su embarazo y este tiempo de aislamiento en casa debido a la crisis del coronavirus.

“Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien”

Así, a través de un live de Instagram, la artista hizo las delicias de sus seguidores desvelando, por ejemplo, que se encuentra “muy bien” y que ha tenido “mucha suerte” con este embarazo.

“El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque, afortunadamente, no ha sido de vomitar, sino genial. Todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho”, señaló.

Ya ahí reconoció que sigue las recomendaciones que le han dado respecto al coronavirus y no quiere correr riesgos. “Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme, que es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso”.