Maltrato infantil, el virus social que parece no tener cura

Explicó que según el Código Penal de Panamá se tipifica como maltrato infantil el causar o permitir que se le cause daño físico, mental o emocional a un niño, niña o adolescente , incluyendo las lesiones físicas causadas por el castigo corporal, así como el utilizar o inducir a un niño o niña en la mendicidad, en publicidad no apropiadas para su edad, emplearlos o permitir que se les emplee en trabajos prohibidos y darles trato negligente.

Panamá no escapa de este triste flagelo, y aunque el caso más sonado recientemente ocurrió hace unas semanas, cuando un pequeño de dos años falleció víctima de los golpes e incluso se detectó que fue abusado sexualmente (su madre y padrastro están detenidos bajo investigación), otros niños están pasando por casos de violencia en su hogar y que no han sido detectados.

