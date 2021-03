Malestar y enfado en el Sevilla con el arbitraje en el Camp Nou en la Copa

La cruel eliminación de la Copa el Rey del Sevilla ha dejado una cara B, el gran malestar en la delegación hispalense por la actuación del colegiado del encuentro, Sánchez Martínez, y del VAR, que tenía al frente a De Burgos Bengoechea.

Dos jugadas son las causantes del enfado sevillista. La primera, la no expulsión de Mingueza tras cometer el penalti sobre Lucas Ocampos. El defensor barcelonista ya tenía una tarjeta amarilla por una acción anterior y el colegiado no le mostró la segunda tras derribar al argentino cuando este se iba a quedar solo ante Ter Stegen. Ocasión manifiesta de gol que ya no es penalizada con cartulina roja pero sí con una amarilla. El colegiado murciano Sánchez Martínez se la perdonó.

La diferencia de criterio enfada en la delegación del Sevilla, pues antes del final de los 90 minutos reglamentarios, Sánchez Martínez no dudó en sacar la segunda amarilla cuando Fernando agarró a Trincao. La expulsión del centrocampista brasileño acabó siendo de gran importancia, pues el Sevilla jugó con un jugador menos el tramo final del partido, en el que llegó el empate, y toda la prórroga.

La segunda acción fue ya en la prórroga, en un balón centrado desde la banda izquierda que Lucas Ocampos no llegó a controlar en su salto y después golpeó en la mano a Clement Lenglet. El árbitro de campo no apreció la acción y el VAR no estimó que fuera un claro penalti, por lo que no avisó a Sánchez Martínez. El lío con qué manos son penalti y cuáles no aumenta, pues en acciones muy parecidas se han señalado penaltis durante esta temporada.

Tras el partido, Julen Lopetegui se quejó amargamente de ambas acciones. “Del árbitro, juzgad vosotros”, dijo el entrenador vasco. “Las habéis visto igual que yo. Sabéis que si las juzgamos públicamente podemos ser sancionados y poco más puedo decir. Sí que creo que la de Ocampos es una jugada manifiesta de gol y lógicamente requiere una amarilla. Poco más puedo decir. Y la de Lenglet se ha visto en el videomarcador también, pero insisto, no las ha visto y toca tragar veneno”.

“Las habéis visto igual que yo. Sabéis que si las juzgamos públicamente podemos ser sancionados”

También Joan Jordán expresó su disconformidad con la actuación del colegiado en el Camp Nou, al considerar que no hubo el mismo criterio entre ambos. “Respeto al árbitro mucho, pero no entiendo cómo la segunda tarjeta a Mingueza no se enseña. El otro día a Leo no lo expulsan y a Fernando sí”, dijo el centrocampista catalán.

Tras el choque, hubo tensión en el túnel de vestuarios, en el que Pepe Castro, presidente del Sevilla, y Monchi, el director deportivo del club, se encontraron con Leo Messi. “Siempre ganáis igual”, le soltó el exportero al argentino. Este no se cortó en su respuesta: “Os vais a casa calentitos”.

Mucha tensión entre ambas entidades tras una eliminatoria de lo más caliente que se trasladó a las redes sociales. Carles Puyol le pasó la factura a Suso en Twitter por una publicación del gaditano tras la ida en la que decía que Pedri era ‘un llorón’ a través de unos emojis. Y la cuenta oficial en inglés del Barcelona le respondió a la del Sevilla por una foto en ésta haciendo una broma con la famosa foto de Piqué agarrando a Mbappé.