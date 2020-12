Malagón ‘da la nota’ en su nuevo libro

Eso si, para momentos difíciles, el que ahora marca nuestro día a día: la pandemia de la Covid-19. A pesar de su llegada, el artista no tiene una visión “catastrofista” del futuro de su profesión, aunque es consciente de los baches. “A los humoristas gráficos, la crisis nos toca muy de lleno, somos autónomos”, apunta. No obstante, anima a quienes buscan seguir sus pasos porque, si él puede vivir de su vocación, “las siguientes generaciones también podrán”.

El libro contiene citas de cantantes que van desde Janis Joplin, icono del rock and roll en la década de 1960, hasta el rapero español Rayden, todavía activo. “Evité incluir las frases que todo el mundo conoce y me guie por la afinidad. Pensé en esa gente que mueve un poco mi corazón”, confiesa Malagón, cuyo principal objetivo a la hora de crear se basa en “sorprender” al lector o lectora, así como en generar una “opinión interesante” sobre un determinado tema.

“Todo empezó hace 10 años, cuando estaba en una asociación en la que nos dedicábamos a crear métodos didácticos para hacer música. Yo no soy músico, pero me encargaron llevar la imagen visual de todo ese mundo”, avanza Malagón a 20minutos.

¿Hacen buena pareja la música y la ilustración? Malagón, alter ego del humorista gráfico José Rubio Malagón (1972, Madrid), cree firmemente en ello: “Son lenguajes diferentes, pero con los dos nos podemos comunicar. Conjugan muy bien y, melódicamente, son perfectos: no se avasallan, se sincronizan. Tienen buen ritmo, y su unión me gusta”.

