¡Mala situación! Construye casa con desechos arriba de un árbol de mango

González, no tiene una fuente de trabajo pese a que ha solicitado una plaza de empleo, menos ahora por la pandemia, pero aseguró que no dará su brazo a torcer, ya que lo que más desea es lograr que sus hijos, que tanto han sufrido por sus malas actuaciones, los pueda algún día tener con él.

Esta persona añadió que por ahora nadie se ha opuesto a que viva arriba en las ramas de este árbol y menos que construyera su casita. Explicó que algunos vecinos le ayudan con agua para tomar y cocinar , y cuando no tiene nada le ofrecen algo de comida. Sostuvo que la situación es dificil para él puesto que desea es ver y tener a sus tres hijos, por lo que días tras días no para de llorar al recordarles.

“Voy a rehacer mi vida como debe ser y buscar a mis hijos y agotar todas las formas para poder ayudarlos y estoy dispuesto en buscar a Dios como mi guía, es ahora una de mis metas, también centrado en no hacerle y desearle el mal a nadie”. Así es como piensa Álexis, un veragüense que ha tenido sus tropiezos en la vida sobre todo durante su juventud. Explicó que como no tiene donde vivir encontró un árbol y allí construyó lo que por ahora es su hogar de manera eventual, pensando que más adelante logre conseguir un terreno y un trabajo para constuir una vivienda digna y decorosa.

