Mal estamos, y no es nuestra culpa

Padilla lo tiene claro: “Hay esperanza. Verdaderamente, hay lugares adonde mirar en los que se puede ver a gente que construye pequeñas motivaciones cotidianas donde cabe todo el mundo. Dicen que la población está desmovilizada, pero es cierto que, cuando el movimiento feminista convoca una manifestación, se para la ciudad de Madrid. Nos podemos permitir ser muchas cosas en esta vida, pero no derrotistas. La esperanza no solo es una obligación moral y política, sino que también es una realidad muy tangible”.

No obstante, frente a estos escenarios, Carmona y Padilla son optimistas: es posible “vivir mejor”. Eso sí, antes hay que entender que no existe “un bienestar universal” y que se deben “solventar o mejorar los malestares”. También que no puede haber “un ‘vivir mejor’ mínimamente generalizable si se basa en la opresión de otros seres o ecosistemas”, y que alcanzar un mejor estado “no sirve para designar solamente aquello que queremos que sea, sino también aquello que creemos que debe ser”.

Por ello, Carmona y Padilla incitan al autocuidado, pero también al “cocuidado”. El camino hacia la “transformación” será posible si se entiende desde el nosotros y no tanto desde el yo . Una forma de reflexionar sobre ello es leer con perspectiva no solo los mensajes que se transmiten a través de los manuales de autoayuda, cada vez más en auge, sino también a través de las redes sociales: “Hay una derivada más modernizada de estos libros. Por ejemplo, la esfera de TikTok vinculada a los criptoactivos o a la masculinidad en torno al gimnasio. Básicamente, dice lo mismo: ‘Tú eres el único responsable de tu destino'”.

