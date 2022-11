Maito es el sexto mejor restaurante de Latinoamérica, según 50 Best

El restaurante panameño Maito es el sexto mejor restaurante de Latinoamérica y “un punto de encuentro de la diversidad de culturas, sabores e ingredientes de Panamá”.

Lo anterior se dio a conocer en una ceremonia –llevada a cabo este 15 de noviembre de 2022 en Yucatán, México– donde se reveló el listado de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica.

En esta gala, el restaurante Maito, además de recibir el reconocimiento Highest Climber Award (toda vez que en la lista anterior estaba en el puesto #30 y ahora escaló al #6), también fue elegido como el mejor restaurante de Panamá.

Climbing an impressive 36 places since the last regular annual edition of #LatAm50Best, the Highest Climber Award goes to Maito in #PanamaCity! #ExperienciaMaito #GrupoMaito #MaitoPanama pic.twitter.com/nKZsCLhpBS

— The World’s 50 Best (@TheWorlds50Best) November 16, 2022