Maisie Williams pregunta a sus fans por los ‘bitcoins’ y su tuit se llena de memes de ‘Juego de tronos’

El bitcoin es una criptomoneda que lleva más de una década en el mercado y, aunque ha tenido sus subidas y bajadas, sigue siendo un tema recurrente y de actualidad. Tanto que incluso rostros conocidos se interesan por este sistema de pago, como Maisie Williams, actriz que dio vida a Arya Stark en Juego de tronos.

La intérprete británica acudió el lunes a su cuenta de Twitter para preguntar a sus seguidores por este tipo de moneda, pero muchas de las respuestas que recibió no fueron de ayuda, sino más bien de humor.

“¿Debería apostar por el bitcoin?”, preguntó Williams con una encuesta que lleva un 53,8% de respuestas negativas y un 46,2% positivas. Algunos tuiteros intentaron ayudarla, pero otros prefirieron optar por la opción de los memes y las bromas, sobre todo las relacionadas con Juego de tronos.

should i go long on bitcoin ? — Maisie Williams (@Maisie_Williams) November 16, 2020

“A girl has chosen well” (“Una niña ha escogido bien“), escribió un tuitero; “Hodl on, Arya!“, tuiteó otro, haciendo un juego de palabras con la frase “Hold the door” (“Aguanta el portón”) y la palabra “hodl” de la jerga de las criptomonedas.

Pero este tuit viral, que ya acumula más de 13.000 likes, también recibió la irónica respuesta de otra conocida personalidad, Elon Musk. El fundador de PayPal, Tesla y SpaceX hizo referencia a la canción Toss a Coin to Your Witcher de la serie The Witcher.

“Toss a Bitcoin to Your Witcher” (“Échale bitcoins al brujo”), tuiteó el magnate. Maisie Williams quiso contestar a Elon Musk, quizá también con ironía o más bien con mordacidad. “¿Cómo va Blue Origin?“, le pregunto la actriz, refiriéndose a la compañía del fundador de Amazon sobre transporte aeroespacial que compite directamente con SpaceX.