Maisie Williams desvela que nunca terminó sus estudios, pero planea retomarlos: “Aún hay tiempo”

Para la inmensa mayoría del mundo no había nada raro en que una niña de 13 años fuese quien interpretase a Arya Stark en Juego de tronos porque así es como se describía al personaje en los libros de George R.R. Martin. Sin embargo, para la actriz que encarnó al célebre personaje, Maisie Williams, ello supuso no pocos sacrificios (no solo el rodaje, sino la preparación, las promociones…), por lo que no tuvo tiempo nunca de acabar sus estudios. Pero tiene un plan para sacarlos por fin adelante.

La actriz de 24 años ha explicado que, una vez se ha tranquilizado su ritmo de trabajo, ha podido tomarse un tiempo y pararse a decidir qué es lo que más le interesa dentro de las carreras posibles y hay algo que le llama lo suficiente como para ponerse otra vez a hincar codos: los idiomas.





En una conversación con Table Manners, un podcast que lleva la cantante británica Jessie Ware, Williams ha hablado sobre la manera en la que piensa retomar las clases. Ware le preguntó cómo lo había hecho para terminar su educación y la intérprete, que está inmersa en el rodaje de la miniserie Pistol, le respondió con algo de vergüenza.

“No lo hice. Y eso me mortifica, me mortifica absolutamente… Pero aún hay tiempo”, comenzó diciendo Maisie, que siguió contestando a Ware cuando esta le dijo si tenía algo en mente: “He estado pensando en ello recientemente. Cuando el año pasado estuve en Francia, tomé una barbaridad de clases de francés y me encantó. Me gustó poder aprender de nuevo y siento que tenía tal trauma por la escuela que pensé que no volvería a disfrutar aprendiendo, pero la verdad es que sí que lo hago”.

“Especialmente ahora que tengo la suerte de poder tener una educación individual en cualquier materia que desee. Y he estado pensando que, bueno, me decantaría por los idiomas. Me encantan. En realidad, solo sé hablar francés. Y algo de japonés, pero únicamente puedo decir un par de frases”, ha asegurado.

Williams, que se ha mudado al campo de Londres con su novio Reuben Selby, cree que ha tomado la decisión correcta aunque en un principio pensaba que iba a “odiar” la vida rural. “Estuve en Londres como cuatro o cinco años. Me di cuenta de que apenas salgo de casa, no me gusta ir a ningún sitio y si voy a comer y la mesa de al lado está demasiado pegada, me asusto”, ha añadido.

“Nunca fui verdaderamente consciente de ello hasta que estuve con Reuben y él me dijo: ‘¿Sabes que detestas casi todo lo que haces la mayor parte del tiempo?’. Y siento que decir ‘sí, voy a quedar con los amigos, vamos al pub’ era una de esas cosas que me gustaba hacer, pero solo en mi cabeza, porque en realidad no creo que me guste tanto…”, ha confesado.