Magnetismo, la nueva mentira sobre las vacunas de Covid-19

Otro bulo que está circulando es que se introdujo un dispositivo rastreador en las vacunas. Para introducir un dispositivo de este tipo por medio de las vacunas, sin que los usuarios se percaten, tendría que ser extremadamente pequeño, lo cual es posible. No obstante, advierte el científico, para poder funcionar, este dispositivo tendría que ser alimentado por una fuente de energía en la proximidad, la cual ciertamente no estaría disponible o se agotaría en el caso de ser una batería.

Francisco Matos, coordinador de Innovación en el Aprendizaje de la Física de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), afirmó que en la composición de las vacunas contra la Covid-19 no hay materiales paramagnéticos y, aún si existieran, no serían capaces de generar un campo de magnetismo lo suficientemente fuerte para lograr que un imán se pegase a la piel.

