Magistrados desechan voto calificado en la CNRE

En tanto, Paniza lamentó la decisión de los magistrados. “Esta arbitrariedad no va a detenernos. Sé que hablo por mis colegas cuando digo que el compromiso que adquirimos en el Foro Ciudadano por proponerle al país un Código Electoral más democrático, sigue intacto. Personalmente, pido a la ciudadanía que, aún frente al complicado panorama que vive el país, nos mantengamos pendientes y recordemos que la democracia no se reduce a emitir un voto cada 5 años”, manifestó.

