Magistrados de la Corte Suprema acumulan denuncias

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrados de esa corporación, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela y la exvicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado (2014-2019) tienen expedientes pendientes en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

En dicha instancia legislativa reposan 41 denuncias interpuestas desde 2016, cuya revisión no está incluida en la agenda de la comisión, por ahora.

Por estos días, su atención se concentra en debatir los cambios al Reglamento Interno de la Asamblea, tema que ha generado acaloradas discusiones entre los propios diputados.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó el hecho de que estas denuncias no han sido analizadas por la comisión.

El único magistrado que hasta ahora ha sido condenado por la Asamblea es Alejandro Moncada Luna, en 2015.

Expedientes contra magistrados esperan por ser debatidos

Denuncias presentadas desde 2016 a la fecha se mantienen sin ser debatidas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Se trata de 41 expedientes, de los que 28 corresponden a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 10 contra el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, y tres contra Isabel de Saint Malo de Alvarado, exvicepresidente de la República.

Las primeras

En 2016 se presentaron cuatro, entre ellas, las que señalan a los actuales magistrados de la Corte, José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega. Se les acusa de presuntamente faltar a la transparencia e integridad de la función judicial, contempladas en la Ley 53 del 27 de agosto de 2015 (de Carrera Judicial).

En el informe no se menciona quién o quiénes las presentaron. Mientras que en 2017 entró a la Comisión una denuncia contra el magistrado Hernán De León, por supuesto abuso de autoridad. En 2018 se presentaron 16 y en 2019 otras 20 denuncias.

Uno de esos recursos interpuestos en 2019 busca que se investigue al magistrado Olmedo Arrocha, a quien se le acusa de la presunta comisión del delito de asociación ilícita.

Esta acción judicial fue interpuesta por la abogada Norma González.

Igualmente, en los últimos dos años (2018 y 2019) se han presentado denuncias contra los magistrados José Ayú Prado, Cecilio Cedalise y Hernán De León.

Mientras que los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, Jerónimo Mejía y Abel Zamorano también tienen expedientes pendientes en el Legislativo. No obstante, estos casos deberán enviarse al Ministerio Público debido a que ya no tienen el cargo.

Situación similar ocurre en el caso de las denuncias que apuntan a Varela y De Saint Malo.

Prioridades

Por su parte, el diputado perredista Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Credenciales, ha dicho en varias ocasiones que empezarán a discutir estas denuncias una vez finalicen las ratificaciones que debe hacer esa instancia y se debata el Reglamento Interno de la Asamblea, tema que ha encendido los ánimos de los diputados en los últimos días.

Aunque la Comisión no tiene fecha para analizar estos expedientes, hay quienes afirman que no se descarta que en cualquier momento los diputados los desempolven. Se pondría en práctica una vez más el viejo mecanismo de enviarle señales a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que por estos días no le ha dado buenas noticias a la Asamblea. Negó un amparo de garantías constitucionales que buscaba desestimar la decisión de la Contraloría de no pagar salario a los diputados suplentes que a la vez trabajan en otros organismos del Estado, lo que provocó que el contralor retuviese los pagos a los suplentes.