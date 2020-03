Magistrado enfrenta un dilema familiar

El dilema no tiene soluciones fáciles: ¿cual es la pregunta que el magistrado Cedalise debe considerar sobre este asunto? La respuesta será lo que él decida hacer como padre. Es su decisión personal y debe ser respetada. Tanto si se aparta de la Corte Suprema como si permanece en esta, la legalidad estará de su lado. Esta decisión no está en los libros de leyes, sino en la conciencia del juzgador.

El magistrado Cecilio Cedalise no es miembro de la Sala Penal de la Corte y, por disposiciones del Código Procesal Penal y del Código Judicial , no podría conocer trámite o recurso alguno vinculado a su hijo Christian.

