Magistrado del TE, Luis Guerra, dice que su independencia se la van a dar sus conocimientos no su militancia en el PRD

El nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, negó este miércoles 23 de noviembre que su designación haya surgido de una componenda entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, pues fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Guerra aseguró que si se hubiese dado tal componenda y él tuviera conocimiento presenta su “renuncia”, “porque yo no fui a un intercambio de figuritas. Yo fui a una entrevista. Eso es hasta una falta de respeto señalar que uno llega a un cargo por cambio de figuritas”.

El abogado que hizo una carrera en el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) , como alcalde, presidente de la Comisión de Elección de ese partido, fiscal electoral suplente y ahora magistrado del TE indicó que haber pertenecido a un partido o ser parte de él no es un hecho para que se le “satanice” a nadie.

Y es que Guerra, quien entró en funciones el pasado 16 de noviembre, no ve que su militancia en el PRD sea un problema, pues a su juicio, “la independencia a mi no me la va a dar si estuve o no en el PRD, me la va a dar mis conocimientos”.

Pese a las múltiples dudas e incógnitas que ha generado su designación, debido a su cercanía con el PRD, entre sectores de la sociedad civil y político del país, indicó que nadie objetó su candidatura, a pesar, de que la Corte abrió un proceso para presentar impugnaciones a los 54 candidatos a magistrados del TE.

“Nadie acudió a la Corte, entonces ¿por qué critican, por qué no acudieron, por qué quieren demeritar la entrevista mía, si fui en las mismas condiciones?”, se preguntó el funcionario en la entrevista que dio a Telemetro Reporta.

Guerra también confirmó que Edgar Zachrisson Mitre, quien recientemente renunció al PRD y a la dirección de asesoría de la Asamblea Nacional, fue nombrado como asesor de su despacho, debido a que “tiene el manejo electoral” y que fue la “capacidad” de su copartidario la que pesó para que fuese su asesor.

Cabe señalar que Guerra entra al TE tras culminarse el periodo de 10 años del exmagistrado Heriberto Araúz.





Source link