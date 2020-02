Magistrado De León frena proceso a Ricardo Martinelli

La resolución que rechaza lo remitido por la SMV no sirve para que la causa de Financial Pacific haga tránsito a cosa juzgada.

OPINIÓN. De acuerdo con el proyecto de resolución preparado por el magistrado Hernán De León, se rechaza la admisión del caso de Financial Pacific remitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), debido a que esta institución carece de carácter jurisdiccional, ya que no es mencionada en el artículo 487 del Código Procesal Penal, que en su tercer párrafo expone: “…Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de la jurisdicción aduanera, o en cualquier otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado en que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia”.

Argumentó también que, ante la falta de competencia, no se puede hacer un examen formal y de fondo del informe enviado por la SMV. Esta decisión, manifestó, no implica que “se estén estimando o desestimando los hechos relacionados al señor Ricardo Martinelli, así como tampoco una posterior investigación”.

De León, nombrado en la Corte por el exmandatario en 2012, puso a circular el proyecto de fallo el pasado lunes y en este decide que la CSJ no es competente para investigar a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros en cuatro cuentas de la casa de valores Financial Pacific.

En dicho documento, De León expone, por ejemplo, que la SMV no es entidad jurisdiccional que pueda enviar a la CSJ expedientes no concluidos, para que se investigue a los diputados.

